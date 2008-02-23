Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2008, 15:45 МСК
23.02.2008, 15:45 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы