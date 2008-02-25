Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
25 февр. 2008, 23:00 МСК
25.02.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы