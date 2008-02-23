Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:5
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2008, 20:15 МСК
23.02.2008, 20:15 МСК
суббота
Составы