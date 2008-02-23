Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
2:0
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2008, 18:00 МСК
23.02.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы