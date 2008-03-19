Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
4:4
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
19 марта 2008, 23:00 МСК
19.03.2008, 23:00 МСК
среда
Составы