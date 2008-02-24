Матч завершен
Рединг
Рединг
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
24 февр. 2008, 15:30 МСК
24.02.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы