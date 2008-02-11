Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
11 февр. 2008, 23:00 МСК
11.02.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы