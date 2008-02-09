Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
9 февр. 2008, 15:45 МСК
9.02.2008, 15:45 МСК
суббота
Составы