Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
10 февр. 2008, 19:00 МСК
10.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы