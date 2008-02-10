Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
10 февр. 2008, 16:30 МСК
10.02.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы