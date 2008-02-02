Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
2 февр. 2008, 18:00 МСК
2.02.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы