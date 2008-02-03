Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
3 февр. 2008, 16:30 МСК
3.02.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы