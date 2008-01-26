Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
26 янв. 2008, 18:00 МСК
26.01.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы