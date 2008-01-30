Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
30 янв. 2008, 23:00 МСК
30.01.2008, 23:00 МСК
среда
Составы