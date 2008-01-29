Матч завершен
Арсенал
Лондон
3:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
29 янв. 2008, 22:45 МСК
29.01.2008, 22:45 МСК
вторник
Составы