Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
30 янв. 2008, 22:45 МСК
30.01.2008, 22:45 МСК
среда
Составы