Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
30 янв. 2008, 22:45 МСК
30.01.2008, 22:45 МСК
среда
Составы