Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
19 янв. 2008, 18:00 МСК
19.01.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы