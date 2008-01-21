Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
21 янв. 2008, 23:00 МСК
21.01.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы