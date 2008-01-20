Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
20 янв. 2008, 16:30 МСК
20.01.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы