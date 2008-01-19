Матч завершен
Портсмут
Портсмут
3:1
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
19 янв. 2008, 18:00 МСК
19.01.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы