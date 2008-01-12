Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
0:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
12 янв. 2008, 18:00 МСК
12.01.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы