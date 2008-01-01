Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2008, 20:20 МСК
1.01.2008, 20:20 МСК
вторник
Составы