Матч завершен
Фулхэм
Лондон
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2008, 15:45 МСК
1.01.2008, 15:45 МСК
вторник
Составы