Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
2 янв. 2008, 23:00 МСК
2.01.2008, 23:00 МСК
среда
Составы