Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
2 янв. 2008, 22:45 МСК
2.01.2008, 22:45 МСК
среда
Составы