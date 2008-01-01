Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2008, 18:00 МСК
1.01.2008, 18:00 МСК
вторник
Составы