Матч завершен
Челси
Лондон
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
29 дек. 2007, 18:00 МСК
29.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы