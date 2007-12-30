Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
1:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
30 дек. 2007, 16:30 МСК
30.12.2007, 16:30 МСК
воскресенье
Составы