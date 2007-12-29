Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
29 дек. 2007, 20:15 МСК
29.12.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы