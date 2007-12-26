Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
3:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2007, 18:00 МСК
26.12.2007, 18:00 МСК
среда
Составы