Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2007, 18:00 МСК
26.12.2007, 18:00 МСК
среда
Составы