Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
2:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
27 дек. 2007, 22:45 МСК
27.12.2007, 22:45 МСК
четверг
Составы