Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
5:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2007, 16:00 МСК
26.12.2007, 16:00 МСК
среда
Составы