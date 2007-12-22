Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
22 дек. 2007, 15:45 МСК
22.12.2007, 15:45 МСК
суббота
Составы