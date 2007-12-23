Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
23 дек. 2007, 19:10 МСК
23.12.2007, 19:10 МСК
воскресенье
Составы