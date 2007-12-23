Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:2
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
23 дек. 2007, 17:00 МСК
23.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы