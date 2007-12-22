Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
1:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
22 дек. 2007, 18:00 МСК
22.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы