Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
23 дек. 2007, 15:00 МСК
23.12.2007, 15:00 МСК
воскресенье
Составы