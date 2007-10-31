Матч завершен
Рома
Рим
3:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
31 окт. 2007, 22:30 МСК
31.10.2007, 22:30 МСК
среда
Составы