Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
27 окт. 2007, 21:30 МСК
27.10.2007, 21:30 МСК
суббота
Составы