Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
28 окт. 2007, 22:30 МСК
28.10.2007, 22:30 МСК
воскресенье
Составы