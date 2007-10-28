Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
28 окт. 2007, 17:00 МСК
28.10.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы