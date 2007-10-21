Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
21 окт. 2007, 16:00 МСК
21.10.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы