Матч завершен
Рома
Рим
4:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
20 окт. 2007, 19:00 МСК
20.10.2007, 19:00 МСК
суббота
Составы