Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
21 окт. 2007, 16:00 МСК
21.10.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы