Матч завершен
Парма
Парма
0:3
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
7 окт. 2007, 16:00 МСК
7.10.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы