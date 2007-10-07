Матч завершен
Лацио
Рим
1:5
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
7 окт. 2007, 21:30 МСК
7.10.2007, 21:30 МСК
воскресенье
Составы