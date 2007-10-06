Матч завершен
Интер
Милан
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
6 окт. 2007, 21:30 МСК
6.10.2007, 21:30 МСК
суббота
Составы