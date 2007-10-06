Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
6 окт. 2007, 19:00 МСК
6.10.2007, 19:00 МСК
суббота
Составы